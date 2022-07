Nel Lazio il Pd fa bum. Il vice Foschi contro il segretario Astorre (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Pd del Lazio implode sulle elezioni regionali. Sul nome del candidato che dovrà tentare di succedere a Nicola Zingaretti. Il segretario Bruno Astorre è in minoranza. Ecc... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Pd delimplode sulle elezioni regionali. Sul nome del candidato che dovrà tentare di succedere a Nicola Zingaretti. IlBrunoè in minoranza. Ecc... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

virginiaraggi : Ieri, come tanti di voi, ho visto su Rai3 l'inchiesta di Report “Il sacco di Roma”: un'indagine giornalistica, real… - maxime71167 : RT @freedomclub_tk: Missione compiuta, viaggiare da Fiumicino è praticamente impossibile. Toccherà prendere il treno per gli OPEROSI AMICI… - MichelePadova16 : La sanità nel Lazio è allo sbando ma siccome governa (anzi sgoverna) il pd con Zingaretti da 10 anni, il messaggero… - RiccardaBerzi : @SasMo74 @LeonardoPanetta anche nel Lazio..... - tusciaweb : “Nel Lazio solo una discarica a Viterbo e in esaurimento, non è accettabile” Viterbo - (g.f.) - “In tutto il Lazio… -