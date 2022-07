Naufragio a largo della Libia: per l’ONU 61 sopravvissuti, 22 morti (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ennesimo tragico Naufragio a largo delle coste della Libia: a comunicarlo le Nazioni Unite a Ginevra. I migranti vittime del Naufragio provenivano dal Mali, e sono stati per ben 9 giorni in avaria. Sono 61 i superstiti, molti in avanzato stato di disidratazione, mentre 22 i morti. I sopravvissuti parlano delle terribili condizioni di salute dei deceduti, molti dei quali annegati. Stando all’ONU, la Guardia Costiera libica ha coordinato le operazioni di soccorso dei sopravvissuti. Assegnato invece il porto di Pozzallo (Ragusa) alla Ocean Viking, nave dell’Organizzazione Non Governativa Mediterranée. La nave arriverà attraccherà oggi: a bordo 306 migranti, ospitati sulla nave da 11 giorni, passati dall’equipaggio nella richiesta di un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ennesimo tragicodelle coste: a comunicarlo le Nazioni Unite a Ginevra. I migranti vittime delprovenivano dal Mali, e sono stati per ben 9 giorni in avaria. Sono 61 i superstiti, molti in avanzato stato di disidratazione, mentre 22 i. Iparlano delle terribili condizioni di salute dei deceduti, molti dei quali annegati. Stando al, la Guardia Costiera libica ha coordinato le operazioni di soccorso dei. Assegnato invece il porto di Pozzallo (Ragusa) alla Ocean Viking, nave dell’Organizzazione Non Governativa Mediterranée. La nave arriverà attraccherà oggi: a bordo 306 migranti, ospitati sulla nave da 11 giorni, passati dall’equipaggio nella richiesta di un ...

