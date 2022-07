Media | a Gedi il 30% del capitale di Stardust

Pubblicità

SkyTG24 : Gedi acquisisce il 30% di Stardust, il media specializzato nella comunicazione sui social - Engage_Magazine : Gedi punta a crescere nella produzione di contenuti per i social e acquisisce il 30% di Stardust - messveneto : Gedi punta sui social: acquisito il 30 per cento di Stardust: L’alleanza con l’innovativo media specializzato nella… - Manuel16381191 : @MadameA02 Fammi capire. Media e politica (che sono di proprietà dei grandi gruppi industriali, vedi Gedi -> Exor i… - Manuel16381191 : @mamflo86 Mamflo, se la vuoi ascoltare ti racconto una storia. I grandi gruppi industriali controllano i media (ved… -

Repubblica TV

L'AD diMaurizio Scanavino ha commentato con queste parole la strategia digital del gruppo: 'Oltre il 70% degli italiani utilizza oggi i sociale il loro numero è in costante crescita. La ...Gruppo Editoriale ha annunciato l'acquisto del 30 per cento di Stardust, giovaneagency nata per il mondo dei social network. Un'operazione che ha l'obiettivo dichiarato di raggiungere e ... Partnership di Gedi con Stardust, l'innovativo media specializzato nella comunicazione sui social Pondok Gede menangkap tiga pelaku pencurian kendaraan bermotor, yakni WF (20), SR (20), dan DJ (17). Ketiganya diringkus pada akhir Juni lalu di Kota Bekasi. Kapolsek Pondok Gede, Komisaris Polisi Her ...Bentrok dua kelompok gangster terjadi pada Rabu (15/6/2022) dini hari di Pondok Gede Bekasi, tiga orang diringkus, satu orang masih DPO.