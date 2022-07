Marmolada, all'opera i Ris di Parma: "Priorità massima all'analisi dei resti" (Di mercoledì 6 luglio 2022) commenta 'Siamo in attività in due siti per eseguire dei prelievi biologici sui resti recuperati e in contemporanea eseguire il prelievo del Dna da oggetti o famigliari dei dispersi. Dobbiamo eseguire ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 luglio 2022) commenta 'Siamo in attività in due siti per eseguire dei prelievi biologici suirecuperati e in contemporanea eseguire il prelievo del Dna da oggetti o famigliari dei dispersi. Dobbiamo eseguire ...

Pubblicità

TgrRaiTrentino : #Marmolada. Le vedute aeree della sommità del ghiacciaio crollata a valle. Bilancio provvisorio 6 vittime. Una quin… - TgrRaiTrentino : #Marmolada 'Chiediamo alle persone di non avvicinarsi alla zona del disastro, perché, al di là della pericolosità d… - TeresaBellanova : Profondo dolore e vicinanza ai familiari delle vittime. Un grazie sentito dal cuore a chi in queste ore sta prestan… - UfficialeY : RT @MediasetTgcom24: Marmolada, all'opera i Ris di Parma: 'Priorità massima all'analisi dei resti' #marmolada - Giangi_ilBoomer : I #nosic non credono all'#emergenza #siccità e sono convinti che Il #CambiamentoClimatico non esista perché nel… -