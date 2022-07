Marco Tardelli | “Il mio urlo Mundial? Difficile raccontarlo”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 6 luglio 2022)ha ricordato il’82 a La Gazzetta del Mezzogiorno, di seguito alcuni passaggi … Sulla Finale … «Una partita incredibile nella tranquillità con cui fu interpretata dalla squadra. Eravamo consapevoli della nostra forza. Anche dopo il rigore sbagliato non ci siamo disuniti» Da dove veniva questa forza granitica? «Da quello che avevamo costruito nelle sfide precedenti. Siamo arrivati battendo le squadre migliori del campionato e del mondo intero» Su Paolo Rossi … «Veniva da un problema fisico, non aveva giocato per due anni partite ufficiali. E aveva anche problemi legate al timore della sua tenuta. Dopo due anni non avrebbe mai pensato di recuperare in maniera così brillante Bastava guardarsi negli occhi. Durante gli allenamenti c’era chi spronava Rossi in maniera simpatica o duramente, ma con grande animo di ...