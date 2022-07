M5S: Conte, 'bonus una tantum non serve, cittadini in difficolta' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Dobbiamo intervenire a sostegno di famiglie e imprese, dobbiamo farlo con un intervento straordinario: 200 euro di bonus una tantum non servono". Così il leader del M5S Giuseppe Conte lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi. Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Dobbiamo intervenire a sostegno di famiglie e imprese, dobbiamo farlo con un intervento straordinario: 200 euro diunanon servono". Così il leader del M5S Giuseppelasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi.

