L' endemia | i rischi di Omicron 5 e le parole sbagliate del sottosegretario Costa

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilalla salute Andreadichiara: “Convivenza è prendere atto che siamo di fronte ad una fase endemica, c'è l'innalzamento dei contagi che fortunatamente non sta producendo pressione sugli ospedali”. Intanto, l’uso del vocabolo “” e dei suoi derivati continua a manifestarsi qui a vanvera, a significare che si tratti di una fase in cui il virus è meno pericoloso; a nulla è valso, evidentemente, ricordare come anche il colera, il tifo, la malaria, la febbre gialla, Zika ed altre parassitosi non proprio innocue siano endemiche. Soprattutto, si dà ad intendere che non vi sia un aumento di pressione sugli ospedali, nonostante la grande crescita dei contagi; il che, invece, è falso. Il presidente nazionale del Servizio Sanitario di Urgenza 118, Mario Balzanelli, infatti, riferisce che “Ricominciamo a vedere ...

