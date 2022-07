Inter, ufficiale: Bellanova in prestito con diritto di riscatto (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo le visite mediche, l’ufficialità. Raoul Bellanova è un giocatore dell’Inter e arriva dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto. In Sardegna dalla scorsa estate, Bellanova ha totalizzato 31 presenze in rossoblù. “Raoul va veloce. Ha imparato a farlo fin da bambino, quando esprimeva tutta la sua voglia di giocare a pallone correndo più forte degli altri”, si legge nel sito del club nerazzurro: “L’Inter nel sangue, ma il destino gli disegna una strada con altri colori: Bellanova all’età di sei anni entra nel settore giovanile del Milan. Ci resta per 13 stagioni, spesso confrontandosi con avversari più grandi di lui. Questo perché il suo strapotere fisico lo porta a dominare. Su e giù lungo la fascia, da sempre, sostenuto da papà, il suo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo le visite mediche, l’ufficialità. Raoulè un giocatore dell’e arriva dal Cagliari incondi. In Sardegna dalla scorsa estate,ha totalizzato 31 presenze in rossoblù. “Raoul va veloce. Ha imparato a farlo fin da bambino, quando esprimeva tutta la sua voglia di giocare a pallone correndo più forte degli altri”, si legge nel sito del club nerazzurro: “L’nel sangue, ma il destino gli disegna una strada con altri colori:all’età di sei anni entra nel settore giovanile del Milan. Ci resta per 13 stagioni, spesso confrontandosi con avversari più grandi di lui. Questo perché il suo strapotere fisico lo porta a dominare. Su e giù lungo la fascia, da sempre, sostenuto da papà, il suo ...

