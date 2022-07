Galliani piazza un altro colpo: ritorno di lusso a centrocampo | UFFICIALE (Di mercoledì 6 luglio 2022) Monza sempre più scatenato: UFFICIALE l’ingaggio dall’Atalanta di Matteo Pessina per il centrocampo di Giovanni Stroppa Un ritorno a casa: dopo sette anni, Matteo Pessina veste di nuovo la maglia del… L'articolo Galliani piazza un altro colpo: ritorno di lusso a centrocampo UFFICIALE è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Monza sempre più scatenato:l’ingaggio dall’Atalanta di Matteo Pessina per ildi Giovanni Stroppa Una casa: dopo sette anni, Matteo Pessina veste di nuovo la maglia del… L'articoloundiè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

