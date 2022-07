Fedele: “De Laurentiis si tiene il Napoli e venderà il Bari tra 5-6 mesi. Sono stufo di essere preso in giro e sentirmi dire che siamo stati presi dal fallimento.” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Aurelio De Laurentiis venderà il Bari tra 5-6 mesi, il produttore ha deciso di tenersi il Napoli, lo rivela Enrico Fedele. DE Laurentiis-Napoli-Bari. La questione multiproprietà per Napoli e Bari sembra risolta per la famiglia De Laurentiis, lo rivela Enrico Fedele ai microfoni di Radio Marte: “Se De Laurentiis venderà il Bari? Questa operazione si può realizzare in 5/6 mesi. “Koulibaly? Il Chelsea ha aumentato la sua prima proposta, ma mi meraviglio del fatto che la gente si meravigli. Perché secondo la gente, il calciatore dovrebbe accettare i 5 milioni del Napoli e non i 7/8 del ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 6 luglio 2022) Aurelio Deiltra 5-6, il produttore ha deciso di tenersi il, lo rivela Enrico. DE. La questione multiproprietà persembra risolta per la famiglia De, lo rivela Enricoai microfoni di Radio Marte: “Se Deil? Questa operazione si può realizzare in 5/6. “Koulibaly? Il Chelsea ha aumentato la sua prima proposta, ma mi meraviglio del fatto che la gente si meravigli. Perché secondo la gente, il calciatore dovrebbe accettare i 5 milioni dele non i 7/8 del ...

