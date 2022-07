F1, GP Austria 2022: numeri, statistiche, curiosità. Max Verstappen è già da record a Spielberg! (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Formula Uno prosegue senza soste, in quanto si appresta a gareggiare per il secondo weekend consecutivo. Domenica 10 luglio il Circus sarà di scena a Spielberg, dove si disputerà la 35ma edizione del Gran Premio d’Austria. Si correrà come d’abitudine nell’autodromo oggi conosciuto come Red Bull Ring. Il tracciato ha ospitato ogni GP Austriaco della storia a eccezione di quello inaugurale, che si tenne nel 1964 sulle piste dell’aeroporto militare del contiguo comune di Zeltweg. L’obiettivo era quello di replicare quanto realizzato in Gran Bretagna con Silverstone, ma il piano si rivelò fallimentare a causa della superficie oltremodo sconnessa dell’improvvisato autodromo, che causò una marea di rotture meccaniche tra le monoposto presenti. Fu quindi necessario dotarsi di un impianto vero e proprio. Nacque così l’Österreichring, che ospitò ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Formula Uno prosegue senza soste, in quanto si appresta a gareggiare per il secondo weekend consecutivo. Domenica 10 luglio il Circus sarà di scena a Spielberg, dove si disputerà la 35ma edizione del Gran Premio d’. Si correrà come d’abitudine nell’autodromo oggi conosciuto come Red Bull Ring. Il tracciato ha ospitato ogni GPco della storia a eccezione di quello inaugurale, che si tenne nel 1964 sulle piste dell’aeroporto militare del contiguo comune di Zeltweg. L’obiettivo era quello di replicare quanto realizzato in Gran Bretagna con Silverstone, ma il piano si rivelò fallimentare a causa della superficie oltremodo sconnessa dell’improvvisato autodromo, che causò una marea di rotture meccaniche tra le monoposto presenti. Fu quindi necessario dotarsi di un impianto vero e proprio. Nacque così l’Österreichring, che ospitò ...

