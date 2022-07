Pubblicità

fisco24_info : Ex Ilva: visita Ministro Franco in stabilimento Taranto: Confronto sul azienda dopo proroga contratto investimento -

Agenzia ANSA

Il Ministro dell'Economia, Daniele Franco, oggi ha visitato a sorpresa lo stabilimento di Taranto, accompagnato dal presidente di Acciaierie d'Italia, Franco Bernabè, e dai dirigenti del Siderurgico. ......Sono iniziati i lavori di ampliamento dell'autoparco di Sestri Ponente compreso tra le aree ex... al via dal […] Cairo Montenotte Politica Quiliano Savona Gianluigi Granero ina ... Ex Ilva: visita Ministro Franco in stabilimento Taranto - Economia TARANTO, 06 LUG - Il Ministro dell'Economia, Daniele Franco, oggi ha visitato a sorpresa lo stabilimento di Taranto, accompagnato dal presidente di Acciaierie d'Italia, Franco Bernabè, e dai dirigenti ...Nel 2020 emesse un'ordinanza di fermo dell'area a caldo dell'impianto siderurgico. Il Pd vorrebbe la decarbonizzazione dell'area puntando sull'idrogeno, allo ...