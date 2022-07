“Dio si è avvicinato a me con dei coupon solo per il mio tumore”: Fedez contro i gruppi religiosi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fedez, 32 anni, si è scagliato contro i gruppi religiosi durante una diretta su Instagram di ieri mattina, mentre rispondeva in real time alle domande dei suoi fan. Il rapper stava rispondendo in diretta alle domande del pubblico quando un suo fan gli ha chiesto cosa ne pensasse dei Testimoni di Geova, e il rapper ha spiegato così la sua avversione verso i gruppi religiosi, raccontando un aneddoto che lui ha definito “odioso”. “Non avete idea di quante lettere dei Testimoni di Geova e di altri gruppi religiosi mi sono arrivate. Mi inviano i coupon perché sanno che ho un tumore“, ha dichiarato il rapper, spiegando che se non si è mai avvicinato a Dio e alla religione è solo perché Dio ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 6 luglio 2022), 32 anni, si è scagliatodurante una diretta su Instagram di ieri mattina, mentre rispondeva in real time alle domande dei suoi fan. Il rapper stava rispondendo in diretta alle domande del pubblico quando un suo fan gli ha chiesto cosa ne pensasse dei Testimoni di Geova, e il rapper ha spiegato così la sua avversione verso i, raccontando un aneddoto che lui ha definito “odioso”. “Non avete idea di quante lettere dei Testimoni di Geova e di altrimi sono arrivate. Mi inviano iperché sanno che ho un“, ha dichiarato il rapper, spiegando che se non si è maia Dio e alla religione èperché Dio ...

Pius_XII : RT @Don_Lazzara: #Gesù manda i discepoli in mezzo agli uomini non a intonare lamenti sopra un mondo distrutto, bensì ad annunciare il Regno… - ElenaManko1 : RT @Don_Lazzara: #Gesù manda i discepoli in mezzo agli uomini non a intonare lamenti sopra un mondo distrutto, bensì ad annunciare il Regno… - Gemma80714866 : RT @Don_Lazzara: #Gesù manda i discepoli in mezzo agli uomini non a intonare lamenti sopra un mondo distrutto, bensì ad annunciare il Regno… - baratto_m : RT @Don_Lazzara: #Gesù manda i discepoli in mezzo agli uomini non a intonare lamenti sopra un mondo distrutto, bensì ad annunciare il Regno… - nuccia20 : RT @Don_Lazzara: #Gesù manda i discepoli in mezzo agli uomini non a intonare lamenti sopra un mondo distrutto, bensì ad annunciare il Regno… -