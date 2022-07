Conte a Draghi: M5s responsabile ma superbonus e reddito di cittadinanza non si toccano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Condizioni chiare e tempi certi. Il presidente M5s Giuseppe Conte è stato a palazzo Chigi per trattare con il premier Mario Draghi sulla permanenza del Movimento 5 stelle nell’esecutivo . L’ex presidente... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 6 luglio 2022) Condizioni chiare e tempi certi. Il presidente M5s Giuseppeè stato a palazzo Chigi per trattare con il premier Mariosulla permanenza del Movimento 5 stelle nell’esecutivo . L’ex presidente...

Linkiesta : Così l’Avvocato del popolo ha elevato le voci sulla sua inadeguatezza al rango di questione internazionale Dopo av… - Giorgiolaporta : Dopo #Draghi che decide se #Conte debba o non debba stare nel #M5S, adesso #Franceschini del #Pd stringe il cappio:… - TgLa7 : #M5s: in Consiglio nazionale prevale scelta di restare al #governo, ma con alcune richieste che verranno presentate… - talismanogiada : Conte: serve chiarezza ?? Il fatto che Draghi manovri per far sparire il M5S non basta! Serve il dolo, potrebbe dimo… - SemplicementeGL : RT @dottorbarbieri: ?? Terminato l’incontro Draghi-Conte. Il leader M5s: “Restiamo al governo ma serve discontinuità.' -