Come scegliere le giuste scarpe da trail running (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il trail running ha avuto un'esponenziale crescita durante l’ultimo decennio. Per i runner che sfidano i terreni più impervi l’equipaggiamento più importante è la scarpa, specialmente tra le montagne dove fit, supporto e grip sono fondamentali per la sicurezza e la performance. La stabilità di una scarpa da trail si ottiene grazie a un’ammortizzazione decisa e a una struttura piuttosto rigida. In questo modo la scarpa saprà perdonare i piccoli errori di appoggio facendo sentire più sicuri. Ma quali sono le scarpe da trail running da scegliere quando si inizia? Ne parliamo con Gediminas Grinius, lituano, atleta di punta del trail running team di Vibram, trail runner per vocazione. «Il mio primo approccio alla corsa è ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilha avuto un'esponenziale crescita durante l’ultimo decennio. Per i runner che sfidano i terreni più impervi l’equipaggiamento più importante è la scarpa, specialmente tra le montagne dove fit, supporto e grip sono fondamentali per la sicurezza e la performance. La stabilità di una scarpa dasi ottiene grazie a un’ammortizzazione decisa e a una struttura piuttosto rigida. In questo modo la scarpa saprà perdonare i piccoli errori di appoggio facendo sentire più sicuri. Ma quali sono ledadaquando si inizia? Ne parliamo con Gediminas Grinius, lituano, atleta di punta delteam di Vibram,runner per vocazione. «Il mio primo approccio alla corsa è ...

