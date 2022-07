Calciomercato Salernitana, UFFICIALE l’arrivo di Lovato dall’Atalanta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Calciomercato Salernitana, il club annuncia l’arriva di Lovato dall’Atalanta, come parte dell’affare Ederson, passato alla Dea Lovato è ufficialmente un calciatore della Salernitana. Il difensore classe 2000 passa ai granata come parte dell’accordo Ederson. Di seguito il comunicato della Salernitana. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’00 Matteo Lovato. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2027». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022), il club annuncia l’arriva di, come parte dell’affare Ederson, passato alla Deaè ufficialmente un calciatore della. Il difensore classe 2000 passa ai granata come parte dell’accordo Ederson. Di seguito il comunicato della. «L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’00 Matteo. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2027». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : . @OfficialUSS1919, in chiusura l'arrivo di #Pirola dall'@Inter - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialUSS1919, previsto incontro con la @sampdoria per #Thorsby. Proseguono le trattative con l… - DiMarzio : . @OfficialUSS1919, è fatta per l’arrivo di #Botheim - NapoliFCNews : Salernitana: può arrivare dal Napoli, a sorpresa! #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre #SSCN - citynowit : C'è l'ok della Salernitana, ma non basta per chiudere la trattativa -