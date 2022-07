Area concerti in spiaggia a Rimini,'distrutta zona protetta' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il fratino è una specie a rischio e da 15 anni ha scelto la riviera riminese per la nidificazione, tant'è che sulla spiaggia libera di Miramare, di fronte alla ex Colonia Bolognese, vi era un'Area ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il fratino è una specie a rischio e da 15 anni ha scelto la riviera riminese per la nidificazione, tant'è che sullalibera di Miramare, di fronte alla ex Colonia Bolognese, vi era un'...

Area concerti in spiaggia a Rimini,'distrutta zona protetta' Area che le ruspe hanno cancellato a inizio estate per fare spazio a un'arena per concerti. Il Comune ha infatti messo a disposizione la spiaggia per gli eventi della Rimini Beach Arena gestita dai ... Camporosso: per tutta l'estate musica ed il divertimento con l'evento 'Arena Summer Festival' Nati nel 1995 dall'unione di alcuni tra i migliori musicisti dell'area fiorentina, il gruppo ... Da allora sono stati più di 1.000 i concerti , in Italia ed Europa , oltre alle decine di raduni ... Agenzia ANSA che le ruspe hanno cancellato a inizio estate per fare spazio a un'arena per. Il Comune ha infatti messo a disposizione la spiaggia per gli eventi della Rimini Beach Arena gestita dai ...Nati nel 1995 dall'unione di alcuni tra i migliori musicisti dell'fiorentina, il gruppo ... Da allora sono stati più di 1.000 i, in Italia ed Europa , oltre alle decine di raduni ... Area concerti in spiaggia a Rimini,'distrutta zona protetta' - Ambiente & Energia