Amici: amore finito tra Alex e Cosmary, a rompere il silenzio l’ex allieva (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una notizia amara da digerire per i fan della coppia – una delle più amate della scorsa edizione di Amici – ma è ufficiale: tra Alex Rina e Cosmary Fasanelli è finita. A rompere il silenzio, l’ex ballerina con una storia pubblicata su Instagram: “Non amo parlare della mia vita privata sui social, ma si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a doverlo fare. Lo faccio anche per rispetto di tutte le persone che ci hanno seguito con amore – spiega Cosmary – la mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza!”, ha detto senza girarci troppo attorno. Da settimane ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una notizia amara da digerire per i fan della coppia – una delle più amate della scorsa edizione di– ma è ufficiale: traRina eFasanelli è finita. Ailballerina con una storia pubblicata su Instagram: “Non amo parlare della mia vita privata sui social, ma si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a doverlo fare. Lo faccio anche per rispetto di tutte le persone che ci hanno seguito con– spiega– la mia relazione conè terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza!”, ha detto senza girarci troppo attorno. Da settimane ...

