Alessia Marcuzzi vuole il figlio Tommaso a Boomerissima (Di mercoledì 6 luglio 2022) Alessia Marcuzzi con il figlio Tommaso A Boomerissima, Alessia Marcuzzi vuole giocare in casa. Nello “scontro” generazionale che animerà il nuovo show di Rai 2, in onda a fine novembre, la conduttrice ha intenzione di coinvolgere il figlio Tommaso, classe 2001, avuto dalla relazione con Simone Inzaghi, attuale allenatore dell’Inter. “Forse sì. Lo spero. Farò di tutto per costringerlo. Del resto, l’idea del programma mi è venuta proprio dal confronto con lui. Da quei classici discorsi che si fanno a casa con i figli: ‘Ai miei tempi era diverso, la musica era più bella…’. E, poi, se viene lui magari si porterà pure i suoi amici” ha dichiarato la Marcuzzi in un’intervista al Giornale. ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 6 luglio 2022)con ilgiocare in casa. Nello “scontro” generazionale che animerà il nuovo show di Rai 2, in onda a fine novembre, la conduttrice ha intenzione di coinvolgere il, classe 2001, avuto dalla relazione con Simone Inzaghi, attuale allenatore dell’Inter. “Forse sì. Lo spero. Farò di tutto per costringerlo. Del resto, l’idea del programma mi è venuta proprio dal confronto con lui. Da quei classici discorsi che si fanno a casa con i figli: ‘Ai miei tempi era diverso, la musica era più bella…’. E, poi, se viene lui magari si porterà pure i suoi amici” ha dichiarato lain un’intervista al Giornale. ...

Pubblicità

fabiofabbretti : Alessia Marcuzzi vuole il figlio Tommaso a #Boomerissima - modamadeinitaly : Sono iniziati i Summer Sale Marks and Angels 2022 dal blog di Alessia Marcuzzi - ParliamoDiNews : Alessia Marcuzzi pronta a tornare sotto i riflettori del piccolo schermo | Gossip News Italia #AlessandroCattelan… - Mattiabuonocore : A me Alessia Marcuzzi sembra più Peterpanissima #boomerissima - BEAUTYDEAit : Alessia Marcuzzi: look total white fuori e dentro l’acqua, Foto! Alessia Marcuzzi in look total white fuori e dentr… -