Uomini e Donne, Claudia Dionigi confessa i nomi preferiti per il futuro bebé e svela dove nascerà (Di martedì 5 luglio 2022) Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, dopo essersi scelti negli studi di Uomini e Donne e dopo anni d’amore, diventeranno presto genitori. I due ex volti di Canale 5 hanno dato solo qualche giorno fa la splendida notizia ai loro fan. Nell’immediato, la coppia si è trovata catapultata in un vortice di curiosità e domande di telespettatori e utenti che volevano saperne di più sul lieto evento. Nonostante Claudia sia molto presente sui social, qualcosa è ancora in attesa di essere svelato. Infatti il sesso del bebè è ancora un mistero. Come ha voluto specificare la Dionigi, se si tratta di un maschietto o di una femminuccia si scoprirà nel gender reveal previsto per domenica. La Dionigi ha specificato però che qualsiasi sarà l’epilogo, entrambi sono ... Leggi su isaechia (Di martedì 5 luglio 2022)e Lorenzo Riccardi, dopo essersi scelti negli studi die dopo anni d’amore, diventeranno presto genitori. I due ex volti di Canale 5 hanno dato solo qualche giorno fa la splendida notizia ai loro fan. Nell’immediato, la coppia si è trovata catapultata in un vortice di curiosità e domande di telespettatori e utenti che volevano saperne di più sul lieto evento. Nonostantesia molto presente sui social, qualcosa è ancora in attesa di essereto. Infatti il sesso del bebè è ancora un mistero. Come ha voluto specificare la, se si tratta di un maschietto o di una femminuccia si scoprirà nel gender reveal previsto per domenica. Laha specificato però che qualsiasi sarà l’epilogo, entrambi sono ...

GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - berlusconi : Seguo con preoccupazione e sgomento gli sviluppi della tragedia della Marmolada. Un pensiero va a coloro che, in un… - berlusconi : Ho telefonato a Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, per informarmi sugli sviluppi della tragedia della M… - MichaelGiulian2 : RT @TeresaMelani12: Siete coscienti del fatto che gli uomini che ridono delle donne che non sanno parcheggiare, sono gli stessi che da soli… - RosannaAnargie : «... sono stati proprio i travestiti del vecchio Ghetto di #Genova che ho fotografato che mi hanno fatto capire che… -