Una strada per Marco Pannella e Raffaella Carrà: la richiesta dell’Arcigay al Comune di Napoli (Di martedì 5 luglio 2022) Una strada di Napoli a Raffaella Carrà: questa la richiesta del Consiglio direttivo di Antinoo Arcigay Napoli al Comune partenopeo, in occasione del primo anniversario della morte della showgirl più amata d’Italia. “Scomparsa un anno fa, Raffaella Carrà – da sempre innamorata profondamente della nostra città e della cultura napoletana – è considerata nel mondo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Unadi: questa ladel Consiglio direttivo di Antinoo Arcigayalpartenopeo, in occasione del primo anniversario della morte della showgirl più amata d’Italia. “Scomparsa un anno fa,– da sempre innamorata profondamente della nostra città e della cultura napoletana – è considerata nel mondo L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

elio_vito : Se ne facciano una ragione Meloni e Salvini, Gasparri e Giovanardi, sulla droga la strada corretta, scientificament… - CarloCalenda : Ci guardiamo intorno e vediamo una nazione debole da ogni punto di vista. Possiamo continuare così, ripetendo gli s… - CarloCalenda : Gualtieri ha sbagliato a fare una giunta tutta politica specchio delle correnti. Poteva scegliere la strada di pers… - LoveRiverdale03 : @ven_ire Anni rispetto per stessa,una xosa del genere non deve essere perdonata manco una volta,per me il tradiment… - PerfidaPatty : RT @zingaromarcelbs: in questa foto possiamo vedere una marea umana che scende per strada a protestare e riprendersi i propri diritti. ah… -