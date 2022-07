Tennis, quando torna in campo Matteo Berrettini? (Di martedì 5 luglio 2022) L’azzurro è tronato ad allenarsi dopo la positività al Covid Matteo Berrettini si è messo alle spalle il Covid 19. Dopo essere stato costretto a saltare Wimbledon, per positività riscontrata dopo alcuni sintomi, è tornata ad allenarsi. Un ennesimo stop che non ci voleva. Il Tennista romano era tornato a giocare dopo 84 giorni di stop a seguito di una operazione al polso. Al rientro però le cose facevano sperare per il meglio con le vittorie, su erba di Stoccarda e di Londra al Queen’s. Poi l’amarezza e la doccia fredda. Ora comunque Matteo Berrettini ha fatto sapere, tramite i canali social, di essersi negativizzato. Il Tennista italiano ha così ripreso ad allenarsi pronto a dare il meglio per questa metà di stagione che lo vedrà impegnato soprattutto ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 luglio 2022) L’azzurro è tronato ad allenarsi dopo la positività al Covidsi è messo alle spalle il Covid 19. Dopo essere stato costretto a saltare Wimbledon, per positività riscontrata dopo alcuni sintomi, èta ad allenarsi. Un ennesimo stop che non ci voleva. Ilta romano erato a giocare dopo 84 giorni di stop a seguito di una operazione al polso. Al rientro però le cose facevano sperare per il meglio con le vittorie, su erba di Stoccarda e di Londra al Queen’s. Poi l’amarezza e la doccia fredda. Ora comunqueha fatto sapere, tramite i canali social, di essersi negativizzato. Ilta italiano ha così ripreso ad allenarsi pronto a dare il meglio per questa metà di stagione che lo vedrà impegnato soprattutto ...

