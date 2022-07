Stufo di aspettare il proprio turno al pronto soccorso, danneggia una porta al Vecchio Pellegrini (Di martedì 5 luglio 2022) Stanco dei tempi di attesa, colpisce e danneggia una porta che delimita il reparto di degenza dei pazienti Covid. E’ successo all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove questa mattina sono intervenuti i Carabinieri della compagnia Napoli Centro su richiesta dei sanitari. Autore del gesto è stato un 49enne, che è stato denunciato per danneggiamento aggravato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022) Stanco dei tempi di attesa, colpisce eunache delimita il reparto di degenza dei pazienti Covid. E’ successo all’ospedaledi Napoli, dove questa mattina sono intervenuti i Carabinieri della compagnia Napoli Centro su richiesta dei sanitari. Autore del gesto è stato un 49enne, che è stato denunciato permento aggravato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

