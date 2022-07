Strage di cristiani in Burkina Faso: 22 morti. Chi sono i terroristi (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug – cristiani sotto attacco in Burkina Faso. A Bourasso, località nel nord-ovest della nazione africana nei pressi della città di Dédougou, un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco nel cortile di una chiesa uccidendo 22 persone. Il drammatico bilancio delle vittime è però purtroppo ancora provvisorio, considerato il numero imprecisato di feriti. Fonti locali parlano di oltre 30 morti. Le vittime sono in gran parte fedeli cristiani, ma vi sarebbero anche fedeli di religioni tradizionali africane. “I terroristi sono arrivati in moto al villaggio di Bourasso domenica 3 luglio intorno alle 17, poi sono partiti senza fare niente, ma sono rientrati durante la notte, minacciando i paesani nel cortile davanti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug –sotto attacco in. A Bourasso, località nel nord-ovest della nazione africana nei pressi della città di Dédougou, un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco nel cortile di una chiesa uccidendo 22 persone. Il drammatico bilancio delle vittime è però purtroppo ancora provvisorio, considerato il numero imprecisato di feriti. Fonti locali parlano di oltre 30. Le vittimein gran parte fedeli, ma vi sarebbero anche fedeli di religioni tradizionali africane. “Iarrivati in moto al villaggio di Bourasso domenica 3 luglio intorno alle 17, poipartiti senza fare niente, marientrati durante la notte, minacciando i paesani nel cortile davanti ...

