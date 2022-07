Si sposa in fin di vita in cardiochirurgia, ma durante la cerimonia... (Di martedì 5 luglio 2022) Si è sposato nella terapia intensiva della cardiochirurgia dell’ospedale Molinette di Torino, ultimo desiderio per un uomo di 47 anni in fin di vita dopo un infarto. Proprio durante la cerimonia , intubato... Leggi su feedpress.me (Di martedì 5 luglio 2022) Si èto nella terapia intensiva delladell’ospedale Molinette di Torino, ultimo desiderio per un uomo di 47 anni in fin didopo un infarto. Propriola, intubato...

Pubblicità

ObiettivoNews1 : TORINO – In fin di vita si sposa in terapia intensiva e arriva il regalo più bello: un cuore per il trapianto (FOTO… - CorriereTorino : Torino, si sposa in fin di vita in ospedale: trapianto di cuore lo salva - cjmimun : Si sposa in fin di vita in cardiochirurgia,trapianto lo salva - _una_tragedia : Una coppia di colleghi gay si sposa dopodomani, e fin qui ok, se non fosse che uno dei due, cito “ci sposiamo mica… - isaac_prep : posso rifare la famiglia fin quando non ci sposa -