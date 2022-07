Scuola, sovraffollamento delle classi in Sicilia, Puglia e Campania. Le regioni chiedono interventi al governo (Di martedì 5 luglio 2022) Al ministro dell’Istruzione non piace chiamarle “classi pollaio” preferisce usare il termine sovraffollamento e dire che il problema è ormai marginale ma le regioni non ci stanno e in vista del prossimo anno scolastico hanno iniziato a tirare la giacchetta al numero uno di viale Trastevere Patrizio Bianchi. A farlo per prima è stata l’Emilia Romagna, dove il professore ferrarese è stato assessore in passato: nella Regione amministrata dal Pd di Stefano Bonaccini, c’è un docente ogni 11,6 studenti contro una media nazionale di 10,8. Ciò significa avere 25-30 studenti per classe. Dati che sulla carta non sono un problema visto che la norma stabilisce i seguenti limiti massimi: 26 studenti per le classi nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie (elementari); 27 alunni nelle scuole secondarie di primo grado (medie); 30 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Al ministro dell’Istruzione non piace chiamarle “pollaio” preferisce usare il terminee dire che il problema è ormai marginale ma lenon ci stanno e in vista del prossimo anno scolastico hanno iniziato a tirare la giacchetta al numero uno di viale Trastevere Patrizio Bianchi. A farlo per prima è stata l’Emilia Romagna, dove il professore ferrarese è stato assessore in passato: nella Regione amministrata dal Pd di Stefano Bonaccini, c’è un docente ogni 11,6 studenti contro una media nazionale di 10,8. Ciò significa avere 25-30 studenti per classe. Dati che sulla carta non sono un problema visto che la norma stabilisce i seguenti limiti massimi: 26 studenti per lenelle scuole dell’infanzia e nelle primarie (elementari); 27 alunni nelle scuole secondarie di primo grado (medie); 30 ...

