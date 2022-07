Sciopero taxi mercoledì 6 luglio 2022 | il corteo a Roma | ecco dove e a che ora

Pubblicità

myrtamerlino : 40 gradi in tutta Italia e i taxisti bloccano un Paese intero per due giorni. Davvero difficile capirne le ragioni,… - Agenzia_Ansa : È cominciato alle 8 lo sciopero nazionale di 48 ore dei tassisti che protestano contro l'articolo 10 del Ddl Concor… - Piu_Europa : ?? Sciopero dei Taxi fino a domani ?? Blocco corporativo contro la liberalizzazione del settore anche attraverso digi… - SergioSierra67 : Quando trovate una categoria di lavoratori che aderiscono al 99.9% allo sciopero nazionale.... Inginocchiatevi! Ta… - telodogratis : Sciopero taxi: a Palermo adesione del 100% -

Leggi anche >, corteo a Roma: cori contro Draghi, fumogeni e petardi. 'La licenza non si tocca' Un gruppo di manifestanti ha forzato il blocco entrando nella piazza antistante a Palazzo ...La vigilia - Lodeiè confermato. Nonostante il tentativo di mediazione in extremis al ministero dei Trasporti a partire da domattina, in tutta Italia, le auto bianche si fermeranno ...La protesta dei taxi non si placa. I tassisti sono scesi in piazza a Roma e in tutta Italia per protestare contro decreto legislativo sulla concorrenza. Il fermo nazionale di 48 ore ...PALERMO – “A Palermo è stata massima l’adesione allo sciopero nazionale proclamato a livello nazionale. Il 100% dei tassisti è rimasto fermo. Abbiamo solo garantito delle corse di emergenza per pubbli ...