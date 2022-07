Santa Marinella, Tidei incalza: “La spiaggia libera è un diritto!” (Di martedì 5 luglio 2022) Santa Marinella – Il Sindaco Pietro Tidei fa chiarezza sulla spiacevole vicenda accaduta sulla spiaggia libera in convenzione, situata vicino alla Passeggiata. “Una ragazza ha lamentato su Facebook di essere stata allontanata perché obbligata a pagare il suo posto, è bene dare la giusta informazione a tutti” – ha detto il Sindaco Pietro Tidei – Non si possono cacciare le persone soprattutto su un tratto di spiaggia libero, anche se in convenzione. Si possono fornire oppure collocare ombrelloni in base alla richiesta dell’utenza e se quest’ultima preferisce prendere il sole sulla propria sdraio o sull’asciugamano ha il diritto di farlo tranquillamente senza dover pagare alcun euro. Situazioni di questo tipo sono vergognose e non dovrebbero accadere. Non esiste che ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 luglio 2022)– Il Sindaco Pietrofa chiarezza sulla spiacevole vicenda accaduta sullain convenzione, situata vicino alla Passeggiata. “Una ragazza ha lamentato su Facebook di essere stata allontanata perché obbligata a pagare il suo posto, è bene dare la giusta informazione a tutti” – ha detto il Sindaco Pietro– Non si possono cacciare le persone soprattutto su un tratto dilibero, anche se in convenzione. Si possono fornire oppure collocare ombrelloni in base alla richiesta dell’utenza e se quest’ultima preferisce prendere il sole sulla propria sdraio o sull’asciugamano ha il diritto di farlo tranquillamente senza dover pagare alcun euro. Situazioni di questo tipo sono vergognose e non dovrebbero accadere. Non esiste che ...

