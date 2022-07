Sampdoria | Falcone tra Empoli | Spezia e Lecce | l'intreccio

Pubblicità

SampNews24 : #Falcone-#Spezia, nessun contatto tra i club: una condizione per l’avvio della trattativa - SampNews24 : #Sampdoria, da #Candreva a #Falcone: tutti gli uomini mercato presenti al raduno a Bogliasco - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, il #Lecce vuole #Falcone: ma attenzione a #Pecini - marinabeccuti : Sampdoria, su Falcone spuntano due altri club - Torinogranatait : Sampdoria, su Falcone spuntano due altri club -

Commenta per primo C'è un giocatore dellache attrae molto per il basso ingaggio e l'affidabilità dimostrata quando è stato chiamato in causa. Si tratta di Wladimiro, estremo difensore blucerchiato molto chiacchierato e ...La2022/23 è pronta a partire. Nella giornata di domani, mercoledì, i blucerchiati pre - ... Portieri : Audero,, Ravaglia, Saio. Difensori : Aquino, Augello, Conti, Depaoli, Farabegoli, ...Falcone piace allo Spezia: prima di avviare una trattativa devono verificarsi determinate condizioni. La situazione Nessun contatto ufficiale, per il momento, tra la Sampdoria e lo Spezia per Wladimir ...Domani inizia la stagione 2022-2023 della Sampdoria con il raduno in sede per tamponi, visite e test. L’attenzione della tifoseria è, però, rivolta soprattutto alla vendita della società, anche perché ...