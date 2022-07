Quante persone sono morte per l'attacco di uno squalo? (Di martedì 5 luglio 2022) Dei 6mila casi segnalati da metà Ottocento quelli fatali sono una minoranza. Le ultime due morti nel Mar Rosso. In Australia il maggior numero di vittime. In Italia l'ultima aggressione letale nel 2006 Leggi su wired (Di martedì 5 luglio 2022) Dei 6mila casi segnalati da metà Ottocento quelli fataliuna minoranza. Le ultime due morti nel Mar Rosso. In Australia il maggior numero di vittime. In Italia l'ultima aggressione letale nel 2006

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Sarebbero una trentina le persone che si trovavano sul ghiacciaio della Marmolada al momento del crollo e n… - RaiNews : Ancora un video della tragedia sulla Marmolada, Non è facile sapre quante sono le persone coinvolte, sembrano almen… - _GigiDAlessio_ : Quante emozioni con @RamazzottiEros sul palco! ?? #GigiUnoComeTe ha unito la musica e le persone, ed è un ricordo ch… - FrancaLorenzut1 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Sarebbero una trentina le persone che si trovavano sul ghiacciaio della Marmolada al momento del crollo e non si… - ItaliaStartUp_ : Quante persone sono morte per l'attacco di uno squalo? -