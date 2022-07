Protagonista di Un altro domani, l’attrice è completamente diversa fuori dal set: faticherete a riconoscerla (Di martedì 5 luglio 2022) Protagonista assoluta della soap Un altro domani, l’attrice è completamente diversa fuori dal set: faticherete a riconoscerla in questi scatti. Una storia avvolgente, che sta conquistando i telespettatori italiani, puntata dopo puntata. Parliamo di Un altro domani, la soap opera spagnola che Canale 5 ha proposto per l’estate 2022, nella fascia pomeridiana normalmente occupata da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 5 luglio 2022)assoluta della soap Undal set:in questi scatti. Una storia avvolgente, che sta conquistando i telespettatori italiani, puntata dopo puntata. Parliamo di Un, la soap opera spagnola che Canale 5 ha proposto per l’estate 2022, nella fascia pomeridiana normalmente occupata da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

minomazz : RT @AlleracNicola: Secondo Bild e Süddeutsche Zeitung, l'ambasciatore Andriy Melnyk lascerà il suo ufficio a Berlino per assumere un altro… - alexfoti : RT @AlleracNicola: Secondo Bild e Süddeutsche Zeitung, l'ambasciatore Andriy Melnyk lascerà il suo ufficio a Berlino per assumere un altro… - SpazioCiclismo : Luca Mozzato protagonista con un altro piazzamento in top10 #TDF2022 - AlleracNicola : Secondo Bild e Süddeutsche Zeitung, l'ambasciatore Andriy Melnyk lascerà il suo ufficio a Berlino per assumere un a… - bethswheeler : House Of Cards snobbato per il genere politico quando faceva tremare i culi e i personaggi femminili di quella seri… -