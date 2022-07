(Di martedì 5 luglio 2022) È undi Codogno (Lodi) il passeggeroda unnel tardo pomeriggio di ieri alla stazione di. Ricoverato in ospedale al San Matteo, le sue condizioni sono gravissime. Leggi ...

Pubblicità

leggo.it

Dopo l'incidente, la circolazione dei treni aè stata interrotta, causando cancellazioni, variazioni di percorso e ritardi fino a oltre un'ora e mezzo.Episodioche ha avuto fortunatamente esito positivo, quello avvenuto nella giornata di ieri in quel di Vigevano , nota località della provincia di: un uomo, dopo aver malmenato la moglie, ha rapito ... Pavia choc, gravissimo un 15enne investito da un treno: gli hanno amputato una gamba È un 15enne di Codogno (Lodi) il passeggero investito da un treno nel tardo pomeriggio di ieri alla stazione di Pavia. Ricoverato in ospedale al San Matteo, le sue condizioni ...Episodio choc a Vigevano dove un uomo ha malmenato la moglie e rapito il figlio di 5 anni, per poi tentare di imbarcarsi a Genova: i dettagli ...