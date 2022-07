Nobel della Matematica: la medaglia Fields alla studiosa ucraina Viazovska, la seconda donna di sempre (Di martedì 5 luglio 2022) Assegnata alla Matematica ucraina Maryna Viazovska del Politecnico di Losanna una delle 4 Medaglie Fields, il maggiore riconoscimento mondiale per la Matematica, analogo al Nobel. Viazovska è la ... Leggi su globalist (Di martedì 5 luglio 2022) AssegnataMarynadel Politecnico di Losanna una delle 4 Medaglie, il maggiore riconoscimento mondiale per la, analogo alè la ...

Pubblicità

LaStampa : L’ucraina Viazovska vince la Medaglia Fields, il Nobel della Matematica: è la seconda donna nella storia - SkyTG24 : Medaglia Fields a matematica ucraina Viazovska, è la seconda donna della storia - Agenzia_Ansa : 'È assurdo che si sia ridotto l'obbligo della mascherina: non è sensato ridurre le protezioni sanitarie in un momen… - marioma33117900 : RT @pbecchi: Fatemi capire una cosa: la “colpa” della diffusione del contagio anche in estate sarebbe perché siamo diventati un po’ lassist… - adolar41744618 : RT @pbecchi: Fatemi capire una cosa: la “colpa” della diffusione del contagio anche in estate sarebbe perché siamo diventati un po’ lassist… -