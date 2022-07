Monica Bellucci torna nella sua Città di Castello | pausa estiva per la divina attrice

(Di martedì 5 luglio 2022) Impegnata nelle riprese del nuovo film Diabolik 2, si è concessa una mini vacanza in Umbria. Il sindaco Secondi: 'Averla tra noi è motivo ...

Impegnata nelle riprese del nuovo film Diabolik 2, si è concessa una mini vacanza in Umbria. Il sindaco Secondi: 'Averla tra noi è motivo ...Con loro anchenel ruolo di Altea, eterna fidanzata dell'ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, forte e carismatica. Giacomo Gianniotti appare nel poster e nel teaser ...Impegnata nelle riprese del nuovo film Diabolik 2, si è concessa una mini vacanza in Umbria. Il sindaco Secondi: "Averla tra noi è motivo d'orgoglio" ...Il secondo capitolo della saga dei Manetti bros. arriva al cinema il 17 novembre con 2 importanti novità: il Dottor DeLuca di Grey's Anatomy nel ruolo del protagonista e Monica Bellucci in quello dell ...