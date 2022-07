Masterchef ha stravolto la sua vita! Cosa fa oggi il vincitore della terza edizione? Non immaginereste mai

(Di martedì 5 luglio 2022)ildiha completamente rivoluziona la sua vita: sapetefa? Nonmai. Non è estate senza Temptation Island – e proprio recentemente Filippo Bisciglia si è espresso in merito – ma nemmeno senza le repliche disi può dire che sia arrivata la ‘bella stagione’. Da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

CapelliStyle

... quando ha partecipato in qualità di concorrente a Celebrity. Oggi ha 39 anni ed è ... Poi l'incontro con Fabio, che ha completamentela sua vita. In futuro Laura Barriales non ......la propria esperienza e di come la realizzazione di un sogno abbia completamentela sua ...l'onore e il piacere di passare un' intera giornata tra i fornelli con il vincitore diAll ... Agnese Gullotta di Masterchef, look stravolto: com'è oggi Il retroscena è trapelato solo ora, a tre anni dall'evento: la moglie di David ha preteso piatti diversi dagli altri invitati ...