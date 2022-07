Marmolada | sette morti tre italiani e 13 dispersi Draghi | «Lavorare perché non accada mai più»

Pubblicità

SkyTG24 : #Dolomiti, si temono almeno quattro morti e sette feriti - rtl1025 : ?? Un altro corpo senza vita è stato recuperato dai soccorritori. I morti della tragedia della #Marmolada salgono a sette. - Agenzia_Ansa : Un'altra vittima è stata recuperata dai soccorritori sulla Marmolada, dopo il crollo del serracco di ieri. Sale a s… - RaiNews : Marmolada, la tragedia in quota. Sette i morti, si cercano ancora 13 persone - RSInews : Marmolada, il bilancio si aggrava - Sale a sette il numero delle vittime del crollo, domenica, di parte della calot… -

Nell'ultimo mese, per 25 giorni lo zero termico inè stato oltre quota tremila. Pervolte la temperatura, ai 3343 metri di Punta Penia, ha superato i 10 gradi. Il 20 giugno il primato ...Filippo Bari , Tommaso Carollo e Paolo Dani sono tre dellevittime accertate della tragedia della. Tredici i dispersi, tra cui dieci italiani e tre di nazionalità ceca. Tra questi si conoscono i nomi di Davide Miotti , Erika Campagnaro , ...Nessuno aggiunge il numero dei dispersi alle vittime, ma chi conosce la montagna sa che solo un miracolo potrebbe restituire qualcuno ancora in vita. E che continuare le ricerche,visto che un blocco a ...Mancano all'appello della strage almeno 13 persone. Il dubbio dei soccorritori: bisognerà indurre artificialmente lo schianto della porzione che ancora incombe sotto Punta Rocca Un esperto: "Qui un'u ...