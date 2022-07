L'Ue ha approvato il regolamento per arginare il potere delle Big Tech (Di martedì 5 luglio 2022) Via libera definitivo dell'Eurocamera al pacchetto unico digitale. Lo scopo è limitare le pratiche anticoncorrenziali di gruppi come Google, Apple, Meta (Facebook), Amazon e Microsoft. Breton: "Storico". Von der Leyen: "L'Ue sarà il regolatore digitale delle piattaforme" Leggi su repubblica (Di martedì 5 luglio 2022) Via libera definitivo dell'Eurocamera al pacchetto unico digitale. Lo scopo è limitare le pratiche anticoncorrenziali di gruppi come Google, Apple, Meta (Facebook), Amazon e Microsoft. Breton: "Storico". Von der Leyen: "L'Ue sarà il regolatore digitalepiattaforme"

