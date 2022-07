L' omaggio della Rai a Raffaella Carrà a un anno dalla scomparsa

(Di martedì 5 luglio 2022) La Rai ha intitolato il Centro di Produzione di Via Teulada a Roma, alla compianta showgirl. La famiglia: "Ci manca profondamente"

Pubblicità

_Techetechete : Anche se manca da un anno, rimarrà sempre nei nostri cuori e nella storia della televisione. L’omaggio a… - poliziadistato : #5luglio Un anno fa ci lasciava #RaffaellaCarrà Il nostro omaggio alla donna che ha fatto la storia della musica e… - MirtaGranda : Insieme al Corpo Diplomatico accreditato in Italia e alle Organizzazioni Internazionali con sede a Roma, abbiamo re… - Martinaacca001 : Un bellissimo omaggio che ha fatto il programma #Techetechete perché oggi è un anno da quando è morta una magnific… - ConsulCubaRoma : RT @MirtaGranda: Insieme al Corpo Diplomatico accreditato in Italia e alle Organizzazioni Internazionali con sede a Roma, abbiamo reso omag… -

Motorsport.com - IT

Tutti i clienti che ordineranno entro il 31 agosto la CX - 60 diesel avranno inil Premiere ... Le prime unitàCX - 60 diesel arriveranno negli showrooms Mazda a partire da gennaio 2023. ...... al Teatro al Castello, con un progetto intitolato 'Black Masters',a grandi maestri neri ... Il secondo setserata vedrà protagonista la Med free orkestra, formazione composta da musicisti ... Le leggende della F1 rendono omaggio a Frank Williams Venerdì 8 luglio, alle 21, serata di apertura per Lucca Jazz Donna 2022. l primi due set della rassegna si terranno nel chiostro di Santa Caterina al Real Collegio e la partenza è senza dubbio con il ...Roberta Capua annuncia lo spazio dedicato a Raffaella Carrà: "E' un anno che è scomparsa" Oggi è una giornata molto importante per l'Italia ma anche per ...