James Cameron potrebbe non essere il regista di “Avatar” 4 e 5 (Di martedì 5 luglio 2022) Mentre il mondo attende la premiere di dicembre di Avatar: The Way Of Water, il sequel di James Cameron del film con il maggior incasso di sempre, viene a sapere che Cameron potrebbe non dirigere lui stesso gli ultimi due film previsti nella serie. Cosa ha detto James Cameron? “Gli stessi film di Avatar consumano tutto”, dice Cameron a Empire in un’intervista. “Ho anche altre cose che sto sviluppando che sono eccitanti. Penso che alla fine col tempo – non so se è dopo le tre o dopo le quattro – vorrò passare il testimone a un regista che mi fido prenda in consegna, così posso andare a fare altre cose che sono anche interessato. O forse no. Non lo so.” Le tematiche Il regista ha inoltre ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 5 luglio 2022) Mentre il mondo attende la premiere di dicembre di: The Way Of Water, il sequel didel film con il maggior incasso di sempre, viene a sapere chenon dirigere lui stesso gli ultimi due film previsti nella serie. Cosa ha detto? “Gli stessi film diconsumano tutto”, dicea Empire in un’intervista. “Ho anche altre cose che sto sviluppando che sono eccitanti. Penso che alla fine col tempo – non so se è dopo le tre o dopo le quattro – vorrò passare il testimone a unche mi fido prenda in consegna, così posso andare a fare altre cose che sono anche interessato. O forse no. Non lo so.” Le tematiche Ilha inoltre ...

Pubblicità

SkyTG24 : James Cameron: 'Non credo che dirigerò Avatar 4 e 5' - cinespression : #AvatarTheWayofWater #JamesCameron non ha intenzione di ascoltare piagnistei circa la durata del film… - moviestruckers : #Avatar: #JamesCameron potrebbe non dirigere i capitoli 4 e 5 - Voto10 : James Cameron torna a parlare di Avatar e dei suoi prossimi impegni - FChiusaroli : RT @AppassionataMe: Il cuore di una donna è un profondo oceano di segreti. James Cameron #ConUnCuorePulsante #VentagliDiParole #scritture… -