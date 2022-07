Il gruppo Wagner e i mercenari in Africa: dove e come la Russia trova l’oro per finanziare la guerra in Ucraina e arginare le sanzioni (Di martedì 5 luglio 2022) I “mastini della guerra”, secondo la celebre definizione di Frederick Forsyth, i mercenari, stanno vivendo una rinascita in Africa, ingaggiati per combattere in alcuni dei conflitti più intrattabili – e spesso ignorati – del continente. Forse il gruppo più famoso e famigerato è Wagner, una nebulosa rete che combina la forza militare con interessi commerciali e strategici, avanguardia delle ambizioni in espansione della Russia in Africa. Gli “orchestrali” della Wagner hanno subito frequenti accuse di tortura, uccisioni di civili e altri abusi. I combattenti Wagner – legati a doppio filo col Cremlino – sono attivi nelle guerre del Mali, della Repubblica CentrAfricana, del Mozambico, della Libia e del Sudan. Si alleano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) I “mastini della”, secondo la celebre definizione di Frederick Forsyth, i, stanno vivendo una rinascita in, ingaggiati per combattere in alcuni dei conflitti più intrattabili – e spesso ignorati – del continente. Forse ilpiù famoso e famigerato è, una nebulosa rete che combina la forza militare con interessi commerciali e strategici, avanguardia delle ambizioni in espansione dellain. Gli “orchestrali” dellahanno subito frequenti accuse di tortura, uccisioni di civili e altri abusi. I combattenti– legati a doppio filo col Cremlino – sono attivi nelle guerre del Mali, della Repubblica Centrna, del Mozambico, della Libia e del Sudan. Si alleano ...

