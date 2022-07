Guide Alpine di Madonna di Campiglio: “Benedizione delle Corde” con la partecipazione del Coro Brenta di Tione (Di martedì 5 luglio 2022) Le Guide Alpine di Madonna di Campiglio inaugureranno quest’anno la stagione delle ascensioni e delle escursioni con una piccola cerimonia della quale vorrebbero rendere partecipe la comunità dei residenti e degli ospiti. La Benedizione delle Corde è una consuetudine che da 120 anni si celebra in molte parti delle Alpi e che segna l’inizio di una attività, quella delle Guide Alpine, non esente da pericoli e imprevisti, le cronache di questi giorni hanno purtroppo evidenziato questo aspetto in tutta la sua immane drammaticità. Per le Guide Alpine di Madonna di Campiglio però giovedì 7 luglio è ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 5 luglio 2022) Ledidiinaugureranno quest’anno la stagioneascensioni eescursioni con una piccola cerimonia della quale vorrebbero rendere partecipe la comunità dei residenti e degli ospiti. Laè una consuetudine che da 120 anni si celebra in molte partiAlpi e che segna l’inizio di una attività, quella, non esente da pericoli e imprevisti, le cronache di questi giorni hanno purtroppo evidenziato questo aspetto in tutta la sua immane drammaticità. Per ledidiperò giovedì 7 luglio è ...

