Governo: Letta, 'serve esecutivo solido per affrontare crisi sociale' (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Io penso che il nostro paese abbia bisogno di stabilità, di un Governo in grado di affrontare la sfida dell'inflazione, del costo dell'energia. C'è la necessità di interventi per calmierare i costi dell'energia, dell'inflazione che è la più alta da 35 anni e per arrivare in autunno a un intervento significatico per aumentare i salari grazie alla riduzione del cuneo fiscale, della tasse sul lavoro. Per questo complesso di interventi sulla sofferenza sociale che sta vivendo il nostro paese, serve un Governo forte e solido". Così Enrico Letta a In Onda su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Io penso che il nostro paese abbia bisogno di stabilità, di unin grado dila sfida dell'inflazione, del costo dell'energia. C'è la necessità di interventi per calmierare i costi dell'energia, dell'inflazione che è la più alta da 35 anni e per arrivare in autunno a un intervento significatico per aumentare i salari grazie alla riduzione del cuneo fiscale, della tasse sul lavoro. Per questo complesso di interventi sulla sofferenzache sta vivendo il nostro paese,unforte e". Così Enricoa In Onda su La7.

