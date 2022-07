GdS – Sarri vuole una Lazio da Champions: Romagnoli ma non solo, in arrivo altri 3 colpi | Primapagina (Di martedì 5 luglio 2022) 2022-07-04 15:00:35 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS: Eppur si muove. La Lazio ha avuto un inizio di mercato lento ma ora è pronta a scatenarsi. Maurizio Sarri sta per accogliere due difensori da lui espressamente richiesti: Alessio Romagnoli e Nicolò Casale. Per il primo è pronto un contratto di 4 anni a 3 milioni (bonus compresi) di euro netti a stagione, la fumata bianca è a un passo. Ai dettagli anche la trattativa con il Verona per il centrale classe 1998: operazione da circa 5/6 milioni più il cartellino dello spagnolo Raúl Moro. Ascolta “Sarri vuole una Lazio da Champions: Romagnoli ma non solo, in arrivo altri 3 colpi” su ... Leggi su justcalcio (Di martedì 5 luglio 2022) 2022-07-04 15:00:35 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS: Eppur si muove. Laha avuto un inizio di mercato lento ma ora è pronta a scatenarsi. Mauriziosta per accogliere due difensori da lui espressamente richiesti: Alessioe Nicolò Casale. Per il primo è pronto un contratto di 4 anni a 3 milioni (bonus compresi) di euro netti a stagione, la fumata bianca è a un passo. Ai dettagli anche la trattativa con il Verona per il centrale classe 1998: operazione da circa 5/6 milioni più il cartellino dello spagnolo Raúl Moro. Ascolta “unadama non, in” su ...

Pubblicità

laziopress : GdS| Tre colpi in arrivo per Sarri, c’è il sì di Romagnoli - LALAZIOMIA : GdS| Tre colpi in arrivo per Sarri, c’è il sì di Romagnoli - pasqualinipatri : GdS| Tre colpi in arrivo per Sarri, c’è il sì di Romagnoli - oscarvalle1984 : RT @mirkonicolino: #Sacchi alla #GDS: 'Anni fa suggerii a #Berluconi di prendere #Sarri e #Dybala come campione emergente. Credo che Dybala… - peppegas77 : #Sacchi alla #GDS: 'Anni fa suggerii a #Berlusconi di prendere #Sarri e #Dybala'. Silvio nn l'ha mai fatto anche pe… -