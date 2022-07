(Di martedì 5 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Continuando la veloce trasformazione del proprio business in EuropauncompletamenteEuropa trasferisce ufficialmente oggi la proprietà del suorumeno alla Joint Venture.Combinando la capacità produttiva dellodicon la vasta esperienza dinella progettazione e nella produzione di veicoli commerciali, l’impianto svolgerà un ruolo chiave nei piani di crescita e di elettrificazione dei veicoli commerciali diper l’Europa.“sta sfruttando partnership strategiche per utilizzare al meglio le risorse, condividendo gli investimenti e beneficiando di un più ampio ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Ford Otosan guiderà stabilimento Craiova verso futuro elettrico - Italpress : Ford Otosan guiderà stabilimento Craiova verso futuro elettrico - Agenparl : Comunicato - Ford Otosan guiderà lo stabilimento dell’Ovale Blu a Craiova verso un futuro elettrico -… -

Agenzia ANSA

, il maggior produttore di autoveicoli con sede in Turchia, si prepara per adempiere alle nuove normative relative alla sicurezza informatica, utilizzando le soluzioni tecnologiche ed i ...Enka Insaat, Turkcell, Ulker,e Kardemir sono considerati tra i più vulnerabili alla regolamentazione a causa della grande liquidità in eccesso. Articolo originale pubblicato su Money.it ... Ford Europa, stabilimento rumeno passa a Ford Otosan - Industria ROMA (ITALPRESS) - Continuando la veloce trasformazione del proprio business in Europa verso un futuro completamente elettrico, Ford Europa trasferisce uff ...Prosegue il percorso verso un futuro 'elettrico' di Ford Europa, che da oggi trasferisce la proprietà del suo stabilimento rumeno alla Joint Venture Ford Otosan. (ANSA) ...