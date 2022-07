F1 | Helmut Marko | ' Senza Halo Zhou non sarebbe sopravvissuto' - Sport - Formula1 - quotidiano net

Pubblicità

Ancheè d'accordo: "Eravamo preoccupati per l'incidente di Zhou, quando non si hanno immagini per molto tempo non è mai un buon segnale - le sue parole a Speedweek - Per fortuna abbiamo ....... L'ex pilota austriaco, che aveva aspramente criticato il dispositivo di sicurezza per la sua estetica che snaturava il Dna delle monoposto, ha fatto giustamente dietrofront ai ...Bologna, 5 luglio 2022 - L'evoluzione tecnologica salva vite. La dimostrazione sta nell'incidente di Guanyu Zhou al via del gran premio di Silverstone domenica scorsa, con la sua vettura che è decolla ...Dopo il terribile schianto al via del GP Gran Bretagna a Silverstone, anche Helmut Marko, uno degli ultimi scettici su Halo, si è convertito. E ringrazia il dispositivo di sicurezza per aver salvato l ...