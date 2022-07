Entra in Gps con un voto falso del diploma. Dopo l’esclusione il Tar la riammette: maestra torna in corsa per le supplenze (Di martedì 5 luglio 2022) Era stata esclusa per aver dichiarato un falso voto di diploma magistrale di 70/100 invece di riportare i voti per singole materie. Il Tar però la riammette accogliendo il ricorso della supplente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 luglio 2022) Era stata esclusa per aver dichiarato undimagistrale di 70/100 invece di riportare i voti per singole materie. Il Tar però laaccogliendo il ricorso della supplente. L'articolo .

