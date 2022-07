Emirates | A380 vola per 14 ore con un buco I passeggeri | ' Abbiamo sentito un forte botto'

(Di martedì 5 luglio 2022) Un aereo dellaha viaggiato con unnella fusoliera per 14 ore. Partito da Dubai era diretto a Brisbane , in Australia . Terrorizzati i, che dopo il decollo hannoun '...

Pubblicità

infoiteconomia : Emirates riporta l'A380 sulla tratta Roma – Dubai - infoiteconomia : Emirates torna a volare sulla Roma-Dubai con l'A380 - PafferInfo : Emirates reintroduce l’Airbus A380 sulla Roma Fiumicino-Dubai - italiavola : Emirates : un A380 atterra a Brisbane con un buco nella fusoliera - IlModeratoreWeb : Aerei: Airbus A380 di Emirates vola per 13 ore con un buco sulla fusoliera - -

AereoLo spaventoso rumore è stato causato da un bullone allentato che ha squarciato una parte dell' Airbusmentre i vacanzieri stavano tornando a Brisbane sabato (2 luglio). L'episodio ...AereoLo spaventoso rumore è stato causato da un bullone allentato che ha squarciato una parte dell'Airbusmentre i vacanzieri stavano tornando a Brisbane sabato (2 luglio). L'episodio ...Un aereo della Emirates ha viaggiato con un buco nella fusoliera per 14 ore. Partito da Dubai era diretto a Brisbane, in Australia. Terrorizzati i passeggeri, che dopo il decollo ...Un aereo della Emirates ha viaggiato con un buco nella fusoliera per 14 ore. Partito da Dubai era diretto a Brisbane, in Australia. Terrorizzati i passeggeri, che dopo il decollo ...