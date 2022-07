Deulofeu Napoli, trattativa non in dirittura d’arrivo: la situazione (Di martedì 5 luglio 2022) Deulofeu Napoli, la trattativa non è in dirittura d'arrivo, non c'è ancora accordo totale tra le parti L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 5 luglio 2022), lanon è ind'arrivo, non c'è ancora accordo totale tra le parti L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

NCN_it : Deulofeu in stand-by, la partenza di Ounas per sbloccare la trattativa #Deulofeu #trattativa #standby #partenza… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, in Stand By l'affare Deulofeu, prima bisogna cedere Adam Ounas - SeEarn : Deulofeu in stand-by, la partenza di Ounas per sbloccare la trattativa #Deulofeu #trattativa #standby #partenza… - MondoNapoli : Sky: 'Il Napoli non ha chiuso l'affare Deulofeu, anzi...' Ecco la situazione! - - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Modugno: 'Napoli-Deulofeu? Non c'è l'accordo totale tra le parti, ecco la situazione' -