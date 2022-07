Crollo ghiacciaio Marmolada, si cercano ancora 5 dispersi. Chiusura totale del massiccio (Di martedì 5 luglio 2022) proseguono le ricerche di 5 persone che risultano ancora disperse nella tragedia della Marmolada, dove un seracco si è staccato dal ghiacciaio travolgendo gli alpinisti che stavano salendo in vetta (IL VIDEO DEL Crollo). Dalle ispezioni con i droni sulla zona del disastro sono stati individuati alcuni indumenti, ha riferito ai giornalisti Fausto Zambelli, assistente di volo del nucleo elicotteri della Provincia di Trento: “Si vedrà ora se e come recuperare questi reperti, e se questo significhi che vi sono delle vittime o se appartengono a escursioni storiche precedenti". Al momento delle sette vittime "tre sono state identificate, tre sono in corso di riconoscimento, una è sconosciuta", comunica la Procura di Trento spiegando anche che i feriti sono OTTO, di cui uno dimesso, e i dispersi sono cinque". ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 5 luglio 2022) proseguono le ricerche di 5 persone che risultanodisperse nella tragedia della, dove un seracco si è staccato daltravolgendo gli alpinisti che stavano salendo in vetta (IL VIDEO DEL). Dalle ispezioni con i droni sulla zona del disastro sono stati individuati alcuni indumenti, ha riferito ai giornalisti Fausto Zambelli, assistente di volo del nucleo elicotteri della Provincia di Trento: “Si vedrà ora se e come recuperare questi reperti, e se questo significhi che vi sono delle vittime o se appartengono a escursioni storiche precedenti". Al momento delle sette vittime "tre sono state identificate, tre sono in corso di riconoscimento, una è sconosciuta", comunica la Procura di Trento spiegando anche che i feriti sono OTTO, di cui uno dimesso, e isono cinque". ...

Pubblicità

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sarebbero una trentina le persone che si trovavano sul ghiacciaio della Marmolada al momento del crollo e n… - TgrRaiTrentino : #Marmolada il momento del crollo alla sommità del ghiacciaio. Bilancio provvisorio 6 vittime, ma ci sono una quindi… - AgrigentoTv : Marmolada, ecco come appare il ghiacciaio dopo il crollo - LIDAMUGNAI : RT @Tg3web: I droni e gli elicotteri che sorvolano da due giorni la Marmolada hanno individuato indumenti e altri materiali tra i detriti d… -