"C'è un limite all'accoglienza dei migranti". Ora Draghi mette un tappo al buonismo (Di martedì 5 luglio 2022) Mario Draghi da Ankara ha lanciato segnali di insofferenza per il trend sempre più in crescita di sbarchi di migranti nel nostro Paese. Ecco le vere ragioni delle sue parole Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 luglio 2022) Marioda Ankara ha lanciato segnali di insofferenza per il trend sempre più in crescita di sbarchi dinel nostro Paese. Ecco le vere ragioni delle sue parole

Pubblicità

cinziettacy : @Tiziana99296006 È vero che sei una seguace del bomba toscano e già lì non è che ci si possa aspettare molto… ma si… - Moixus1970 : RT @Corriere: Bagnaia, incidente in auto a Ibiza: il pilota della Ducati finisce in un fosso, era positivo all’alcoltest - djaniceto : RT @Corriere: Bagnaia, incidente in auto a Ibiza: il pilota della Ducati finisce in un fosso, era positivo all’alcoltest - Corriere : Bagnaia, incidente in auto a Ibiza: il pilota della Ducati finisce in un fosso, era positivo all’alcoltest - Jack53152579 : ?? LA PROFEZIA DEL GRANDE SONDAGGISTA La feccia deve iniziare a farsela sotto ?? -